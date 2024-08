Bombardeio russo mata quatro pessoas na região ucraniana de Donetsk

A região de Donetsk, que as tropas de Moscou ocupam parcialmente, é regularmente alvo de bombardeios e ataques aéreos russos.

Ela também continua sendo uma das áreas mais intensas de combate, no momento em que a Rússia tem como alvo áreas na direção do centro logístico estratégico de Pokrovsk, no leste do país.

(Reportagem de Yuliia Dysa)