OMS vai convocar comitê de emergência para avaliar risco internacional de surto de Mpox

O surto teve início com a disseminação de uma cepa endêmica, conhecida como Clade I. Mas a nova variante, conhecida como Clade Ib, parece se disseminar mais facilmente por meio do contato próximo de rotina, como parece ser o caso entre as crianças.

A presença da cepa Clade Ib foi confirmada no Quênia, Ruanda e Uganda, disse Tedros e a cepa de Burundi ainda está sendo analisada.

Uma forma diferente e menos grave do vírus -- Clade IIb -- espalhou-se pelo mundo em 2022, principalmente por meio de contato sexual entre homens que fazem sexo com homens, o que levou a OMS a declarar uma emergência de saúde pública. Embora isso tenha terminado, a OMS disse que a doença continua representando uma ameaça à saúde.

(Reportagem de Bhanvi Satija e Unnamalai L em Bengaluru)