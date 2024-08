Blinken alerta Israel e Hamas sobre última chance de acabar com guerra em Gaza

Blinken se reuniu com o presidente israelense Isaac Herzog na segunda-feira, antes de ir para uma reunião com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, enquanto em Gaza as forças israelenses avançaram ainda mais em Khan Younis, segundo os moradores, na última fase de seu ataque.

"Este é um momento decisivo, provavelmente a melhor, talvez a última oportunidade de levar os reféns para casa, de conseguir um cessar-fogo e de colocar todos em um caminho melhor para a paz e a segurança duradouras", disse Blinken aos repórteres antes de se encontrar com Herzog.

Meses de conversações intermitentes giraram em torno das mesmas questões, com Israel dizendo que a guerra só pode terminar com a destruição do Hamas como uma força militar e política, e o Hamas dizendo que só aceitará um cessar-fogo permanente, e não temporário.

Há divergências sobre a presença militar contínua de Israel em Gaza, especialmente ao longo da fronteira com o Egito, sobre a livre circulação de palestinos no território e sobre a identidade e o número de prisioneiros a serem libertados em uma troca.

Apesar das expressões de otimismo dos EUA, tanto Israel quanto o Hamas sinalizaram que um acordo será difícil.

O Hamas acusou Netanyahu, no domingo, de "frustrar os esforços dos mediadores" e a Turquia afirmou que os enviados do Hamas lhe disseram que as autoridades norte-americanas estavam "pintando um quadro excessivamente otimista".