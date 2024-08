EXCLUSIVO-Apoiadores do Vale do Silício querem que Kamala priorize direito ao aborto e políticas pró-tecnologia

Quase todos os 225 acham que foi um erro a Suprema Corte dos Estados Unidos ter derrubado o caso Roe vs Wade, que reconhecia o direito ao aborto. Alguns acham que isso prejudica as mulheres no trabalho.

"Essas não são questões sociais. Na verdade, são questões comerciais", disse Leslie Feinzaig, presidente-executiva da Graham & Walker, que iniciou o compromisso.

Investidores e executivos disseram ver a vice-presidente Kamala Harris, californiana com vínculos com o Vale do Silício, como uma candidata com experiência em tecnologia e aberta a se envolver com o setor.

Eles expressaram nostalgia em relação à Casa Branca de Obama, que há uma década recrutava e elogiava o setor de tecnologia. Desde então, os políticos de Washington adotaram um tom mais crítico.

A carta aberta, chamada "VCs for Kamala" e divulgada em julho, inclui capitalistas de risco como Reid Hoffman, da Greylock, e Vinod Khosla, da Khosla Ventures.

Os 225 que preencheram a pesquisa o fizeram de forma anônima. Eles eram 62% homens, 66% brancos, em sua maioria com idades entre 35 e 64 anos. Embora ninguém tenha sido solicitado a fornecer sua filiação partidária, entre os que se declararam, 70% eram democratas e 30% eram republicanos ou independentes, disseram os organizadores da pesquisa.