Crianças palestinas no sul de Gaza recebem vacinas contra pólio em meio à guerra

Porém a guerra continuava em outras partes do enclave, com as autoridades de saúde de Gaza relatando várias pessoas mortas em ataques aéreos israelenses, incluindo um ataque a um hospital no centro de Gaza.

E, apesar do sucesso da campanha contra a pólio, os esforços diplomáticos para garantir um cessar-fogo permanente na guerra, a libertação dos reféns mantidos em Gaza e o retorno dos palestinos presos por Israel não vingaram.

Nesta quinta-feira, as vacinações começaram em Rafah e Khan Younis, no sul de Gaza, ambas áreas que foram atingidas pela guerra e que abrigaram dezenas de milhares de pessoas que fugiram de outras partes.

Uma palestina deslocada, Ikram Nasser, na fila com seu filho em um ponto de vacinação, disse que a ameaça da pólio só aumentou o medo das pessoas.

"Vivemos com base no medo, dos bombardeios, do terror, da destruição, dos ferimentos. Somamos a isso o medo das doenças que se espalharam, como as doenças de pele, da falta de limpeza e da aglomeração", afirmou ela.

A UNRWA disse em um comunicado que a campanha de vacinação foi transferida para as áreas do sul, com equipes principalmente em Khan Younis.