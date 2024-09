Maioria discorda de decisão de Moraes de suspender X e a enxerga como política, diz AtlasIntel

De acordo com o levantamento da AtlasIntel, 48,9% dos entrevistados entendem que Musk deveria ter cumprido as decisões de Moraes, ao passo que 37,6 acham que ele não deveria ter cumprido as decisões do ministro sobre remoção de conteúdos ou de usuários da plataforma e 9,9% entendem que deveria ter cumprido as decisões sobre remoção de conteúdos, mas não de banimento de usuários. Já 3,7% disseram não saber.

Embora a maioria discorde da decisão de suspender a rede social, o percentual dos que consideram que Moraes está correto na disputa com Musk é maior do que o daqueles que avaliam que o bilionário está correto, 49,7% a 43,9%. Ao mesmo tempo, 5,4% acham que nenhum deles está correto e 1% não soube responder.

Moraes também determinou o congelamento das contas no Brasil da Starlink, empresa de telecomunicações de Musk, para fazer frente ao pagamento de multas da ordem de 18 milhões de reais impostas ao X pelo descumprimento de decisões judiciais de remoção de conteúdos e banimento de usuários acusados de disseminar notícias falsas.

Para 55,1% dos entrevistados pela AtlasIntel, essa decisão é abusiva, ao passo que 44% a entendem como justificada e 0,9% não souberam.

Os entrevistados pelo instituto também manifestaram discordância da decisão de Moraes de impor multa de 50 mil reais para os usuários que usassem VPN, um mecanismo que mascara a origem da conexão, para driblar a suspensão do X no Brasil, com 64,5% dizendo discordar da medida, 34,7% concordando com ela e 0,8% não sabendo.

O AtlasIntel também indagou sobre as avaliações de Moraes e Musk. No caso do ministro do STF, a maioria o avalia negativamente, 52%, contra 47% que têm uma avaliação positiva e 2% que não sabem.