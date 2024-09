Papa Francisco chega a Papua Nova Guiné, segundo país de uma viagem de 12 dias

O pontífice, que saiu do avião usando sua cadeira de rodas, foi recebido na pista pelo vice-primeiro-ministro John Rosso e por membros seniores da Igreja Católica do país.

Crianças locais lhe deram presentes enquanto uma banda militar tocava o hino do Vaticano.

Após a breve cerimônia no aeroporto, Francisco foi para a embaixada do Vaticano para passar a noite. Seu primeiro evento público no país será um discurso para líderes políticos no sábado de manhã.

Enquanto estiver em PNG, Francisco fará uma viagem de um dia à cidade de Vanimo, no noroeste, antes de deixar o país na segunda-feira. Em seguida, ele visitará Timor Leste e Cingapura antes de retornar a Roma em 13 de setembro.

Na Indonésia, a nação de maioria muçulmana mais populosa do mundo, Francisco pediu aos líderes políticos que se protejam contra o extremismo religioso.

O papa também visitou a Mesquita Istiqlal, a maior do Sudeste Asiático, e assinou uma declaração conjunta com o grande imã nacional. A declaração pedia uma "ação decisiva" por parte de católicos e muçulmanos para instar os líderes globais a enfrentar os perigos da mudança climática.