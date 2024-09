Câmara aprova projeto do "Combustível do Futuro", que segue à sanção presidencial

"Decidimos aprovar a grande maioria das emendas mencionadas, por considerar que elas contribuem para incrementar a utilização de combustíveis sustentáveis e de baixa intensidade de carbono, bem como para a melhoria da tecnologia veicular nacional, com vistas à descarbonização da matriz energética de transporte nacional", disse o deputado em nota da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).

A conclusão da tramitação do projeto no Congresso também foi comemorada pelo presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, deputado Alceu Moreira (MDB-RS), para quem sanção presidencial abrirá o caminho para o anúncio de novos investimentos em energia renovável no país.

"A produção de biodiesel está na ponta de um amplo programa de agroindustrialização do interior do país, com movimentação de investimentos, empregos e renda para a população, do campo e da cidade. E mais biodiesel fortalece o agronegócio, pois agrega valor à produção agrícola, à produção de proteínas animais, o que contribui para redução do preço da proteína animal e para a redução da inflação", afirma Alceu Moreira em nota da frente.

O setor também recebeu a aprovação com otimismo. O presidente do Conselho de Administração da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio), Francisco Turra, disse que a entidade aguarda "ansiosamente" a sanção presidencial, afirmando que o Congresso "acaba de escrever uma nova página de sua história".

"Nos próximos capítulos temos um roteiro de desenvolvimento sustentável, saúde, investimento em reindustrialização, com mais emprego e crescimento econômico. A decisão destaca a nossa posição na COP30 e nos debates do G20", disse Turra.

Pelo texto aprovado, o novo percentual de mistura de etanol anidro na gasolina poderá variar entre 22% e 35%. Atualmente, a mistura pode chegar a 27,5%, sendo, no mínimo, de 18% de etanol.