Premiê espanhol pede que UE reconsidere tarifas sobre veículos elétricos chineses

A UE revisou algumas tarifas ou reduziu tarifas finais propostas.

Perguntado se a posição italiana sobre as tarifas de veículos elétricos havia mudado, o ministro da Indústria da Itália, Adolfo Urso, disse à Reuters, à margem de uma sessão parlamentar de perguntas, que espera uma solução negociada.

"Eles estão discutindo isso em Genebra no momento", afirmou Urso em referência a uma disputa formal que a China iniciou na Organização Mundial do Comércio.

Qualquer retaliação da China às tarifas poderia atingir a Espanha de forma especialmente dura. Os produtores espanhóis de carne suína foram os maiores exportadores do bloco, com 1,5 bilhão de euros em produtos vendidos para a China em 2023.

As montadoras chinesas também estão pedindo a Pequim que aumente as tarifas sobre os carros europeus importados movidos a gasolina em retaliação às restrições propostas por Bruxelas sobre as exportações chinesas de veículos elétricos, informou a mídia estatal chinesa.

