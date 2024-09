Reparação pela escravidão tem apoio de candidatos à chefia da Comunidade Britânica de Nações

Charles expressou profundo pesar pela escravidão em um discurso para líderes da Commonwealth em 2022 e, no ano passado, ofereceu apoio para um levantamento que vai examinar as conexões da monarquia britânica com a escravidão. O Reino Unido, no entanto, assim como a maior parte das potências coloniais, rejeita os pedidos por reparação.

O próximo líder da Commonwealth, que vai suceder a britânica Patricia Scotland, será eleito em outubro em um encontro de chefes políticos em Samoa.

Em um debate na Chatham House, em Londres, os três candidatos declarados -- Mamadou Tangara, da Gambia, Shirley Botchwey, de Gana, e Joshua Setipa, de Lesoto -- disseram apoiar a ideia de reparação por conta da escravidão e do colonialismo.

"Apoio a reparação", disse Botchwey, ministra das Relações Exteriores de Gana, acrescentando que a Commonwealth pode ter um papel a desempenhar no assunto caso um dos Estados membros peça por "uma voz comum" no tema.

Setipa, ex-ministro de Lesoto do Comércio e da Indústria, disse que se eleito, não iria esperar pelos países membros para fazer a Commonwealth agir.

"A Commonwealth tem um longo histórico de facilitar a discussão de assuntos difíceis", disse.