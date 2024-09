Rússia diz que pode "combinar" potencial com China caso enfrentem ameaça dos EUA

Por Dmitry Antonov

MOSCOU (Reuters) - A Rússia disse nesta quarta-feira que sua parceria com a China não tem como objetivo combater outros países, mas que as duas potências podem "combinar seu potencial" se enfrentarem uma ameaça dos Estados Unidos.

"Gostaria de lembrar que Moscou e Pequim responderão à 'dupla contenção' dos Estados Unidos com uma 'dupla contra-ação'", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, quando questionada sobre uma possível instalação de mísseis norte-americanos no Japão.