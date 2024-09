EUA apoiam dois assentos permanentes para África no Conselho de Segurança da ONU

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Os Estados Unidos apoiam a criação de dois assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU para os países africanos e um assento a ser alternado entre os pequenos Estados insulares em desenvolvimento, anunciará nesta quinta-feira a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield.

A medida ocorre em um momento em que os EUA buscam reparar os laços com a África, onde muitos estão insatisfeitos com o apoio de Washington à guerra de Israel em Gaza, e aprofundar as relações com as nações das Ilhas do Pacífico, importantes para combater a influência chinesa na região.