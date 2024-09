Cuba diminui ração de pão para lidar com escassez de ingredientes

"Temos que aceitar, o que mais podemos fazer?”, disse a moradora de Havana Dolores Fernandez para a Reuters enquanto esperava na frente da padaria nesta segunda-feira. “Não há outra escolha."

Cuba disse, na semana passada, que está com falta da farinha de trigo que precisa para produzir o pão, um problema que o governo da ilha coloca na conta do embargo comercial dos Estados Unidos, uma rede complexa de restrições que dificulta as transações financeiras globais cubanas.

A ilha caribenha sofre com extrema escassez de alimentos, combustível e remédios, situação que motivou um êxodo recorde dos seus cidadãos para os Estados Unidos.

O livro das rações de Cuba, ou "libreta", como é conhecido entre os locais, foi conhecido como uma marca da revolução de Fidel Castro de 1959, oferecendo uma ampla gama de produtos com fortes descontos para todos os cubanos, incluindo pão, peixe, carne e leite, além de produtos de limpeza e de higiene pessoal.

Hoje, o governo em crise oferece apenas uma fração desses produtos e, frequentemente, eles chegam tarde, com baixa qualidade ou, simplesmente, não aparecem.

Bernardo Matos, de Havana, disse que ele não identificou uma mudança no tamanho do pão na segunda, mas disse que não estava feliz com a qualidade.