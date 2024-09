Biden e líderes do grupo Quad vão debater aumento de tensões marítimas com a China

Na agenda do encontro estão o fortalecimento da cooperação de segurança no Oceano Índico e o progresso para rastrear frotas ilegais de pesca que operam na região do Indo-Pacífico, a maioria de embarcações chinesas.

Comunicado conjunto a ser divulgado deve incluir um tom mais forte do que o de reuniões anteriores sobre o Mar da China Meridional e as ameaças da Coreia do Norte, disseram autoridades.

Na noite desta sexta-feira, Biden recebeu o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, na primeira de uma série de reuniões fechadas à imprensa.

"Vocês verão diferentes sinais, durante essa reunião e suas conclusões, de que o Quad é uma instituição bipartidária que veio para ficar", disse uma autoridade dos EUA, referindo-se ao nome do grupo.

O Quad também deve debater segurança da saúde, tratamento de câncer, tecnologia e medidas de infraestrutura.

Pequim reivindica quase todo o Mar da China Meridional, incluindo territórios localizados dentro das zonas econômicas exclusivas de Filipinas, Brunei, Malásia e Vietnã. O país também reivindica partes do Mar da China Oriental que são disputadas por Japão e Taiwan. A China vê a ilha de Taiwan, administrada de forma independente, como seu território.