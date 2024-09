Rússia chama "plano de vitória" de Zelenskiy de manobra para manter Ocidente ao lado

MOSCOU (Reuters) - A Rússia classificou nesta sexta-feira um "plano de vitória" elaborado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy como uma manobra para manter o Ocidente do lado dele e disse a iniciativa que não tem nada a ver com a busca de uma solução diplomática ou política para acabar com a guerra.

Zelenskiy afirmou na quarta-feira que seu plano, cujos detalhes completos ele ainda não revelou, foi concluído após muitas consultas. Ele deve apresentá-lo ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e falar em uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas na terça-feira.

Zelenskiy disse que sua iniciativa foi projetada para criar termos aceitáveis para a Ucrânia, presa em um conflito com a Rússia por mais de dois anos e meio.