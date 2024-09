Biden designa os EAU como segundo maior parceiro de defesa depois da Índia

Biden e o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, pediram entregas de ajuda humanitária "urgentes e sem obstáculos" a Gaza e compartilharam o compromisso com um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas em uma declaração após a reunião.

No início da conversa, Biden disse que havia sido informado sobre os últimos acontecimentos entre Israel e o Líbano, onde autoridades libanesas disseram que ataques aéreos israelenses mataram pelo menos 492 pessoas nesta segunda-feira.

"Minha equipe está em contato constante com os governos e estamos trabalhando para desescalar de forma que permita que as pessoas retornem com segurança às suas casas", disse.

Declaração conjunta dos dois países abordou o envolvimento do Estado do Golfo no conflito do Sudão, enfatizando que não há solução militar para a guerra que desencadeou a maior crise de deslocamento do mundo.

Eles também destacaram os planos para aprofundar a cooperação na exploração espacial, energia limpa e inteligência artificial, onde os Emirados Árabes Unidos lançaram projetos ambiciosos que atraem o interesse da rival geopolítica dos EUA, a China.

A vice-presidente Kamala Harris se reuniu separadamente com o líder dos Emirados Árabes Unidos, mas as conversas foram fechadas para a imprensa.