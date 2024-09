Kremlin diz que estudará "plano de vitória" de Zelenskiy se detalhes forem divulgados oficialmente

As autoridades ucranianas sugeriram que a Rússia poderia eventualmente ser convidada para uma cúpula para discutir uma solução para o conflito de acordo com o novo plano.

Questionado sobre a iniciativa de Zelenskiy, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres: "Acreditamos que não se deve analisar as reportagens da imprensa. Se as informações sobre isso aparecerem em fontes oficiais, é claro que as examinaremos. Há muitas informações contraditórias e não confiáveis sobre isso por aí, portanto, somos muito cautelosos em relação a isso."

(Reportagem da Reuters)