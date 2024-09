ONU não tem força para decidir, diz Lula em Nova York

"Não precisaria ter tido a guerra da Rússia com a Ucrânia, não precisaria ter tido o genocídio na Faixa de Gaza, não precisaria ter a invasão da Líbia, não precisaria ter a Guerra do Iraque. Tudo isso poderia ter sido evitado se a ONU cumprisse com a sua tarefa de ser uma espécie de governança mundial", acrescentou.

Lula foi premiado nesta segunda-feira por sua atuação no combate à fome. Ao receber o prêmio, o presidente criticou o fato de cinco "mega empresários" terem mais dinheiro do que dez países e afirmou que o problema da fome no mundo não ocorre por falta de dinheiro, mas por falta de "vergonha na nossa cara, que governamos o mundo".

"Não é possível que uma pessoa sozinha tenha mais dinheiro que o Reino Unido", disse.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)