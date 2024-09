Israel e Hezbollah realizam novos ataques em meio a temores de conflito mais amplo

"Na última hora, aviões de guerra bombardearam alvos do Hezbollah no sul do Líbano, incluindo lançadores de mísseis, prédios militares e prédios onde as armas estavam armazenadas", publicou o porta-voz do Exército israelense Avichay Adraee no X.

O Hezbollah afirmou ter atacado vários alvos militares israelenses durante a noite, incluindo uma fábrica de explosivos a 60 km de Israel que foi atacada com foguetes Fadi por volta das 4h (horário local). Disse que também atacou o campo de aviação de Megiddo, próximo à cidade de Afula, no norte de Israel, três vezes.

Após quase um ano de guerra contra o grupo militante palestino Hamas em Gaza, na fronteira sul, Israel está mudando seu foco para a fronteira norte, onde o Hezbollah tem disparado foguetes contra Israel em apoio ao Hamas, que também é apoiado pelo Irã.

Com a região cada vez mais ameaçada, mais de 30 voos internacionais de e para Beirute foram cancelados na terça-feira, de acordo com o site do Aeroporto Internacional Rafic Hariri. Entre as companhias aéreas afetadas estão Catar Airways, Turkish Airways e algumas dos Emirados Árabes Unidos.

Alguns hospitais libaneses estão sobrecarregados pelo número de feridos, disse um funcionário da Organização Mundial da Saúde no Líbano, e o principal hospital de Haifa transferiu as operações para uma instalação subterrânea depois que a cidade israelense foi atacada na segunda-feira.

"Estamos vendo dezenas de milhares (de deslocados no Líbano), mas prevemos que esses números comecem a aumentar", disse o porta-voz da agência de refugiados da ONU, Matthew Saltmarsh. "A situação é extremamente alarmante."