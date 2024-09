Combates se intensificam em Gaza; moradores expressam esperança por cessar-fogo

O Exército israelense disse que o ataque foi direcionado a um centro de comando do Hamas no local. O governo de Israel tem acusado regularmente o Hamas de usar prédios civis para fins militares - o que o grupo nega.

A guerra em Gaza não tem diminuído, mesmo com a escalada da batalha de Israel contra o Hezbollah em outra frente mais ao norte, no Líbano.

Autoridades de saúde de Gaza dizem que mais de 41.400 palestinos foram confirmados como mortos na ofensiva de quase um ano que Israel lançou após os combatentes do Hamas atacarem cidades israelenses em 7 de outubro do ano passado, matando 1.200 pessoas e capturando cerca de 250 reféns, de acordo com os registros israelenses.

As autoridades palestinas disseram que os ataques militares israelenses em Gaza mataram, até o momento, pelo menos 31 pessoas durante a quinta-feira.

As alas armadas do Hamas e da Jihad Islâmica disseram que seus combatentes atacaram as forças israelenses na área central da Faixa de Gaza com várias bombas de morteiro. O Hamas disse que seus combatentes também dispararam bombas contra as forças israelenses em Khan Younis.

Moradores afirmaram que as forças israelenses que operam na cidade de Rafah, no sul de Gaza, e em Zeitoun, um subúrbio da cidade de Gaza, explodiram várias casas em ambas as áreas, enquanto os militares continuavam suas operações no local. Não houve nenhum comentário de Israel sobre os combates nessas regiões em um primeiro momento.