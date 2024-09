Putin elogia cooperação com Opep+ e Brics

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse na quinta-feira que o vasto setor energético nacional será capaz de atingir seus objetivos e superar as sanções "ilegais" do Ocidente, ao mesmo tempo em que elogiou os laços com os grupos Brics e Opep+.

As vendas de petróleo e gás da Rússia representam cerca de um terço das receitas totais do orçamento do Estado e têm sido cruciais para sustentar a economia do país, que enfrenta várias sanções do Ocidente devido ao conflito militar com a Ucrânia.

Em discurso no fórum da semana de energia russa, Putin elogiou a cooperação com o grupo de países Brics, que Moscou vê como um contrapeso ao Ocidente, acrescentando que a Rússia continuará a cooperação com os produtores de petróleo da Opep+.