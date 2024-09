Netanyahu defende na ONU ataques de Israel contra combatentes apoiados pelo Irã

Várias delegações se retiraram quando Netanyahu se aproximou do púlpito, enquanto apoiadores na galeria aplaudiam.

"Meu país está em guerra, lutando por sua vida", disse.

"Devemos nos defender contra esses assassinos selvagens. Nossos inimigos não querem apenas nos destruir, eles querem destruir nossa civilização comum e fazer com que todos nós retornemos a uma era sombria de tirania e terror", disse.

No sul do Líbano, Israel continuou a atingir alvos do Hezbollah, enquanto diplomatas da ONU expressam temor de que os ataques pudessem se transformar em uma guerra regional total.

Em seu discurso, Netanyahu procurou atribuir culpa pelo conflito ao arqui-inimigo de Israel, o Irã, cuja delegação não estava presente no discurso. Ele disse que Israel está se defendendo de Teerã em sete frentes, inclusive contra o Hamas em Gaza.

"Não há lugar no Irã que o longo braço de Israel não possa alcançar. E isso é verdade para todo o Oriente Médio. Longe de serem cordeiros levados ao matadouro, os soldados israelenses reagiram com incrível coragem", disse Netanyahu.