Israel usou bomba dos EUA em ataque contra chefe do Hezbollah, diz senador

"Aquela bomba de 2.000 libras (900kg) que foi usada para eliminar Nasrallah é uma bomba da série Mark 84", afirmou.

O Exército israelense disse no sábado que havia eliminado Nasrallah em um ataque à sede do comando central do grupo nos subúrbios ao sul de Beirute, mas se recusou a comentar quais armas foram usadas no ataque. O Pentágono não estava imediatamente disponível para comentar.

JDAMs transformam uma bomba não guiada padrão em uma arma guiada usando aletas e um sistema de orientação GPS. Os EUA são aliados de longa data de Israel e o maior fornecedor de armas.