Paquistaneses em protesto contra morte de líder do Hezbollah entram em confronto com a polícia de Karachi

KARACHI (Reuters) - Manifestantes que atiravam pedras pelas ruas de Karachi, no sul do Paquistão, entraram em confronto neste domingo com a polícia, que os impediu de chegar ao consulado dos Estado Unidos durante manifestações contra o assassinato do líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, por Israel.

Manifestantes gritavam "Morte à América", enquanto carregavam cartazes de Nasrallah.

A polícia disse que sete policiais ficaram feridos e estavam recebendo tratamento no hospital por causa das pedras atiradas pelos manifestantes.