Chefe da UNRWA nega saber que funcionário suspenso da agência era líder do Hamas no Líbano

Por Emma Farge

GENEBRA (Reuters) - O chefe da agência da ONU para refugiados palestinos, a UNRWA, negou nesta segunda-feira saber que o funcionário Fateh Sherif Abu el-Amin era um comandante do Hamas no Líbano, e pediu que os países da comunidade internacional se oponham aos ataques israelenses contra a agência.

El-Amin foi morto com membros da sua família em um ataque israelense no sul do país, informou o grupo na segunda-feira. Ele havia sido colocado sob investigação e suspenso de seu trabalho na UNRWA em março, após alegações relacionadas ao seu posicionamento político, disse o chefe da agência, Philippe Lazzarini, a repórteres em Genebra.