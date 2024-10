Secretário-geral da ONU pede cessar-fogo imediato no Líbano

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, fez um apelo nesta terça-feira por um cessar-fogo imediato no Líbano e para que a soberania e a integridade territorial do país sejam respeitadas, disse o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric.

"Uma guerra total deve ser evitada no Líbano a todo custo", disse Dujarric em um comunicado, acrescentando que Guterres falou com o primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, nesta terça-feira, dizendo a ele que a ONU estava pronta para ajudar os necessitados.