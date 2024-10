CIA expande recrutamento online de informantes para China, Irã e Coreia do Norte

"Nossos esforços nessa frente foram bem-sucedidos na Rússia e queremos garantir que indivíduos em outros regimes autoritários saibam que estamos abertos para negócios", afirmou o porta-voz, acrescentando que a CIA estava se adaptando ao aumento da repressão estatal e da vigilância global.

Um vídeo em mandarim postado no Youtube com apenas instruções escritas aconselhava as pessoas a entrarem em contato com a CIA por meio de seu site oficial usando redes privadas virtuais (VPNs) criptografadas confiáveis ou a rede TOR.

"Sua segurança e bem-estar são nossa principal consideração", dizia o vídeo.

Solicitava nomes de indivíduos, localizações e detalhes de contato não associados às suas identidades reais, juntamente com informações que poderiam ser de interesse da CIA, alertando que as respostas não eram garantidas e poderiam levar tempo.

A busca da CIA por informações de inteligência cresceu à medida que a China expandiu a cooperação com a Rússia e o Irã e flexionou sua força militar regional.

Rússia, China, Irã e Coreia do Norte são conhecidos na comunidade de inteligência dos EUA como "alvos difíceis" - países cujos governos são difíceis de penetrar.