Conflito no Haiti deixa 17% das crianças perto da fome, diz instituição de caridade

(Reuters) - Uma em cada seis crianças no Haiti está enfrentando insegurança alimentar emergencial, a um passo da fome, de acordo com um relatório da organização beneficente Save the Children publicado nesta quinta-feira.

O Haiti está imerso em uma crise social e política, com violência particularmente grave entre grupos armados na capital Porto Príncipe e em seus arredores.

"O Haiti está atualmente enfrentando níveis recordes de fome, com a violência das gangues, a crescente ilegalidade e os desastres climáticos provocando grave escassez de alimentos", disse a Save the Children.