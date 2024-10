Mulher yazidi é libertada de Gaza após uma década em cativeiro

Ela foi libertada após mais de quatro meses de esforços que envolveram várias tentativas devido à difícil situação de segurança resultante da ofensiva militar de Israel em Gaza, disse Silwan Sinjaree, chefe de gabinete do ministro das Relações Exteriores do Iraque, à Reuters.

Ela foi identificada como Fawzia Sido. A Reuters não conseguiu entrar em contato direto com a mulher, mas autoridades iraquianas disseram que ela estava descansando após se reunir com sua família no norte do Iraque.

Autoridades iraquianas estavam em contato com a mulher há meses e passaram informações às autoridades norte-americanas, que providenciaram sua saída de Gaza com a ajuda de Israel, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

Iraque e Israel não têm nenhum vínculo diplomático.

O Exército israelense disse que coordenou a operação para libertar Sido com a Embaixada dos EUA em Jerusalém e "outros atores internacionais".

Em um comunicado, o Exército israelense disse que o captor da refém foi morto durante a guerra de Gaza, presumivelmente por um ataque israelense, e que ela fugiu para um esconderijo dentro da Faixa de Gaza.