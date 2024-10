De helicóptero e burros de carga, voluntários levam ajuda a vítimas do furacão Helene

Por Karl Plume e Nathan Frandino

ASHEVILLE, Carolina do Norte (Reuters) - Um exército de voluntários, incluindo pilotos de helicóptero e donos de burros de carga, está ajudando a entregar suprimentos e a resgatar vítimas isoladas após uma das tempestades mais letais da história recente atingir as montanhas do oeste do Estado norte-americano da Carolina do Norte.

Uma semana após o furacão Helene atingir os EUA e devastar vastas áreas de meia dúzia de Estados, milhares de pessoas permanecem isoladas, com muitas estradas intransitáveis e equipamentos de telecomunicações danificados ou destruídos. O isolamento das comunidades montanhosas complicou o enorme esforço de ajuda empreendido pelas autoridades federais, estaduais e locais.