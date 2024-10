Sede da COP16, Colômbia defende propostas unificadas sobre clima e biodiversidade

O Panamá já tinha levado a ideia de unificação das declarações e dos planos em um encontro de ministros do Meio Ambiente latino-americanos, no Rio de Janeiro, no mês passado. Segundo Muhamad, outras duas nações -- as quais ela não quis identificar — apoiaram a ideia.

Um portfólio de investimentos de 40 bilhões de dólares, que a Colômbia anunciou na semana passada, não apenas ajudará na transição energética, com a diminuição do uso dos combustíveis fósseis, como também preservará a natureza, segundo ela.

A Colômbia também quer que os direitos humanos sejam um ponto central nos planos ambientais, e lançará uma coalizão pela paz com a natureza na COP16.

“Nós acreditamos que cuidar da natureza, reconectar-se com a natureza e conservá-la junto com os diferentes povos é buscar a paz e nos tornará mais resilientes a choques com mudanças climáticas, além de criar um contexto mais amplo para o conflito”, acrescentou.