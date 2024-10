Moraes diz que X depositou valor de multas em conta errada e não libera volta da rede social

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou nesta sexta-feira que a plataforma X depositou o valor das multas impostas pela corte na conta bancária errada e cobrou a regularização do depósito antes de decidir sobre o retorno da rede social no Brasil, conforme decisão vista pela Reuters.

De acordo com o documento, o depósito de 28,6 milhões de reais que o X informou ter realizado não foi efetuado na conta estipulada em decisão judicial, e o STF, portanto, determinou a transferência imediata do valor para a conta correta.