Ataques israelenses atingem Beirute no bombardeio mais pesado até agora, segundo testemunhas

O intenso bombardeio deste fim de semana ocorreu pouco antes do aniversário do ataque de 7 de outubro do grupo militante palestino Hamas ao sul de Israel, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e mais de 250 foram feitas reféns, de acordo com dados israelenses.

O alvo dos ataques aéreos de Israel em todo o Líbano e sua invasão terrestre no sul do país é o grupo armado libanês Hezbollah, o principal aliado do Irã na região. O ataque matou centenas de pessoas, inclusive civis, e desalojou 1,2 milhão de pessoas, segundo autoridades libanesas.

Durante dias, Israel bombardeou o subúrbio de Dahiyeh, em Beirute, considerado um reduto do Hezbollah, mas também lar de milhares de libaneses comuns, refugiados palestinos e sírios, matando seu líder Sayyed Hassan Nasrallah em 27 de setembro.

Uma fonte de segurança libanesa disse no sábado que Hashem Safieddine, o possível sucessor de Nasrallah, estava sem contato desde sexta-feira, depois de um ataque aéreo israelense na quinta-feira, perto do aeroporto internacional da cidade, que teria tido ele como alvo.

Israel continua a bombardear a área do ataque, impedindo que as equipes de resgate cheguem até ela, disseram fontes de segurança libanesas.

O Hezbollah não comentou sobre Safieddine.