Em eleição menos polarizada do que se esperava, centrão sai mais uma vez vitorioso

Em um movimento típico do centrão, os quatro partidos ou são da base do presidente Lula ou trabalham em proximidade com o Palácio do Planalto, apesar de uma identificação maior das legendas com a direita, principalmente PP e União Brasil -- assim como fizeram no governo Bolsonaro e em administrações anteriores.

Já o PL, partido de Bolsonaro, não conseguiu alcançar a meta de entre 800 e 900 prefeituras projetadas pelo presidente da legenda, Valdemar Costa Neto. O PL conquistou 523 prefeitos -- um aumento de 51,3% em relação a 2020.

Sem o envolvimento tão direto de Lula na campanha desta vez, o PT ficou em nono lugar entre os partidos com mais prefeitos eleitos, com 252 -- um crescimento de 31% em relação a 2020. O número ficou muito longe do recorde do partido, em 2012, quando elegeu 635 prefeitos, mas, na avaliação do partido, foi uma retomada depois do resultado de 2020 -- o pior desde 1996.

As maiores vitórias de Lula nesse primeiro turno foram de candidatos não petistas apoiados por ele e que, por suas próprias avaliações, não precisavam de seu apoio explícito: Eduardo Paes (PSD), no Rio de Janeiro, e João Campos (PSB), em Recife, com vitórias significativas contra candidatos bolsonaristas -- especialmente no Rio, onde Bolsonaro se empenhou pessoalmente por Alexandre Ramagem (PL).

Na disputa das capitais em geral, no entanto, o PL levou a melhor. O partido venceu no primeiro turno em duas, Maceió e Rio Branco, enquanto o PT não levou nenhuma. O partido de Bolsonaro ainda chegou ao segundo turno em nove capitais com nomes do próprio partido, enquanto o PT chegou a apenas quatro.

No segundo turno, o maior embate entre Lula e Bolsonaro será em São Paulo.