Médico admite que tentou matar namorado da mãe com falsa vacina de covid

Kwan, um médico de família em Sunderland, se declarou culpado de tentativa de homicídio nesta segunda-feira, pouco depois do início de seu julgamento na semana passada, informou o tribunal.

Ele já havia se declarado culpado anteriormente no indiciamento por administração de substância nociva. Kwan receberá a sentença em 17 de outubro.

O promotor Peter Makepeace disse aos jurados no primeiro dia do julgamento, na quinta-feira: "Às vezes, talvez ocasionalmente, a verdade realmente é mais estranha do que a ficção".

Ele disse que Kwan estava preocupado com o testamento de sua mãe, que previa que a casa dela seria herdada por O'Hara se ele ainda estivesse vivo quando sua mãe morresse.

"O sr. Kwan usou seu conhecimento enciclopédico e sua pesquisa sobre venenos para executar seu plano", disse Makepeace.

"Esse plano era se disfarçar de enfermeiro comunitário, comparecer ao endereço do sr. O'Hara, a casa que ele dividia com a mãe do réu, e injetar nele um veneno perigoso sob o pretexto de administrar uma vacina de reforço contra covid".