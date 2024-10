Explosão perto de aeroporto paquistanês mata chineses; embaixada fala em terrorismo

Dois cidadãos chineses foram mortos em uma explosão perto do aeroporto internacional da cidade de Karachi, no sul do Paquistão, na noite de domingo, informou a embaixada chinesa no Paquistão, no que descreveu como um "ataque terrorista".

Em uma declaração enviada por email aos jornalistas, o grupo militante separatista Exército de Libertação Baloch (BLA) alegou que a explosão foi um ataque realizado por eles usando um dispositivo explosivo improvisado transportado por um veículo que tinha como alvo cidadãos chineses, incluindo engenheiros.

A embaixada chinesa disse que um comboio da Port Qasim Electric Power Company foi atacado perto do aeroporto.