Arábia Saudita perde por pouco uma vaga no Conselho de Direitos Humanos da ONU

Os membros do Conselho de Direitos Humanos, sediado em Genebra, são eleitos pela Assembleia Geral da ONU, com 193 membros, em Nova York, em votação secreta por grupos geográficos para garantir uma representação equilibrada.

O grupo da Ásia-Pacífico, que inclui a Arábia Saudita, foi a única disputa competitiva nesta quarta-feira, com seis candidatos disputando cinco assentos. As Ilhas Marshall ficaram em quinto lugar com 124 votos, enquanto a Arábia Saudita ficou de fora, com 117 votos.

Embora o Conselho de Direitos Humanos não tenha poderes juridicamente vinculantes, suas reuniões aumentam o escrutínio e podem determinar investigações para documentar abusos, que às vezes servem de base para processos de crimes de guerra.

A República Democrática do Congo, a Etiópia, o Quênia, a República Tcheca, a Macedônia do Norte, a Bolívia, a Colômbia, o México, a Islândia, a Espanha e a Suíça foram eleitos para o conselho. Benin, Gâmbia e Catar foram reeleitos para um segundo mandato de três anos. Os membros do conselho não podem servir por mais de dois mandatos consecutivos.

Os novos membros eleitos iniciarão seus mandatos em 1º de janeiro de 2025.

A votação desta quarta-feira ocorre enquanto o grupo antiexecução Reprieve disse que a Arábia Saudita executou pelo menos 212 pessoas este ano, superando o recorde anual anterior do reino de 196 pessoas executadas em 2022 e 172 pessoas executadas em 2023.