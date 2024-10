Haddad espera para novembro sabatina de diretores indicados para o BC

"Nós imaginamos que em novembro seja possível sabatinar. Nós vamos primeiro submeter os nomes ao presidente para depois levar ao senador Rodrigo Pacheco (presidente do Senado) as indicações para que ele possa fixar uma data junto à CAE (Comissão de Assuntos Econômicos da Casa) e depois ao plenário."

Lula deverá indicar os titulares das diretoria de Política Monetária -- cujo comando Galípolo deixará em janeiro para assumir a presidência do BC --, de Regulação e de Relacionamento.

Uma fonte familiarizada com o assunto, que falou sob anonimato porque o assunto não é público, mencionou que alguns nomes estão sendo considerados, destacando Roberto Paris, diretor executivo do Bradesco, com experiência na tesouraria do banco. Uma segunda fonte disse que Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco, e Marcello Negro, assessor especial do Ministério da Fazenda que já chefiou a tesouraria do Banco Fator, também estão na lista. Negro trabalhou no Fator durante o período em que Galípolo era presidente do banco. O Ministério da Fazenda, o Banco Central e o Bradesco não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. A primeira fonte acrescentou que Gilneu Vivan, atual chefe do departamento de Regulação do Sistema Financeiro, está entre os candidatos a diretor de Regulação, cargo atualmente ocupado por Otavio Damaso. Juliana Mozachi, chefe do departamento de Supervisão de Conduta, é uma forte candidata a diretora de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, substituindo Carolina Barros, acrescentou a fonte. A Reuters noticiou pela primeira vez em agosto que Honorato, Vivan e Mozachi estavam na corrida.

INFLAÇÃO

Haddad também comentou em sua fala os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro, divulgados mais cedo, com alta de 0,44%, ante uma expectativa apontada em Pesquisa Reuters de 0,46%. Em 12 meses, o índice de inflação referência para o regime de metas acumulou avanço de 4,42%, ante expectativa de 4,43%.

A meta de inflação é de 3% medida pelo IPCA, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, o que coloca o acumulado de 12 meses em setembro próximo ao teto da meta.