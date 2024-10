Dois drones cruzam do Líbano para Israel após sirenes soarem, diz Exército

Não houve comentários imediatos do grupo armado libanês Hezbollah acerca do ataque com drones.

O conflito entre Israel e Hezbollah eclodiu há um ano, quando os militantes apoiados pelo Irã passaram a lançar foguetes contra o norte de Israel para demonstrar apoio ao grupo militante palestino Hamas, logo no início da guerra na Faixa de Gaza.

Mas o conflito se intensificou nas últimas semanas, com bombardeios de Israel no sul do Líbano, em subúrbios ao sul de Beirute e no Vale do Bekaa, matando muitos líderes do Hezbollah. O grupo passou a atirar foguetes no interior do território de Israel.

(Reportagem de Enas Alashray e Maayan Lubell)