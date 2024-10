Déficit de explicações envenena decisão de comprar Aerolula 2.0

Vinte anos depois de comprar o Aerolula, Lula anunciou que decidiu adquirir um novo avião presidencial. Disse ter aprendido uma "lição" com a pane ocorrida há dez dias, no avião presidencial, após decolagem no México. Declarou que um presidente da República não pode "correr riscos".

Para Lula, "é uma vergonha o Brasil não se respeitar". Antecipando-se às críticas, afirmou que "a ignorância não pode prevalecer", pois a nova aeronave , "não é para o Lula, Bolsonaro ou Fernando Henrique Cardoso, é para a instituição, quem quer que seja eleito."

De fato, não faz sentido submeter um presidente da República a "riscos". Entretanto, a alegação de Lula vale apenas até certo ponto. O ponto de ingerrogação. Há uma semana, o comandante da Aeronáutica, Marcelo Damaceno, fez declarações que vão em sentido contrário.