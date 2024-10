Coligação pró-Nunes e Bolsonaro inelegível animam elite para Tarcísio 2026

A ampla coligação de partidos que conseguiu levar Ricardo Nunes (MDB) ao segundo turno em São Paulo e o fato de o ex-presidente Jair Bolsonaro estar inelegível fizeram a elite econômica brasileira se animar com a possibilidade de emplacar o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na presidência em 2026.

De acordo com empresários e banqueiros ouvidos pela coluna, Tarcísio é o "candidato dos sonhos", porque é pró-mercado, a favor de concessões e não é radical como Bolsonaro. Um banqueiro pondera que o empresariado não é "binário" e que parte dele também tem boa relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas diz que a maioria estará com o governador de São Paulo em 2026.

Guardadas as diferenças entre um pleito municipal e o federal, chamou a atenção da elite a ampla coalizão de centro-direita que apoia Nunes, envolvendo líderes políticos como Gilberto Kassab (PSD), Valdemar Costa Neto (PL), Baleia Rossi (MDB) e Antônio Rueda (União). A aposta é que isso poderia se repetir facilmente em 2026, isolando os partidos de esquerda ao lado de Lula.