Líderes de países no Mediterrâneo pedem cessar-fogo imediato no Oriente Médio

O conflito entre Israel e o Hezbollah eclodiu há um ano, quando o grupo apoiado pelo Irã começou a lançar foguetes contra o norte de Israel em apoio ao grupo militante palestino Hamas no início da atual guerra em Gaza, iniciada após sangrento ataque do Hamas em comunidades no sul de Israel que matou 1.200 pessoas em questão de horas.

O conflito se intensificou nas últimas semanas, com Israel bombardeando o sul do Líbano, os subúrbios do sul de Beirute e o Vale de Bekaa, matando muitos dos principais líderes do Hezbollah, e enviando tropas terrestres para áreas do sul do Líbano. O Hezbollah, por sua vez, disparou foguetes mais adentro do território de Israel.

(Por Michele Kambas)