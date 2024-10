Lula vê intromissão dos EUA em pedido de informações sobre compra de caças da FAB

"Não sei a informação que ele está pedindo, também não quero fazer julgamento precipitado. Mas não tem sentido pedir informação de um avião que um país comprou, de um carro que um país comprou", afirmou.

Em comunicado divulgado na quinta-feira, a sueca Saab informou sobre o pedido feito pelo Departamento de Justiça norte-americano, e ressaltou que tanto as autoridades brasileiras quanto as suecas investigaram a compra e concluíram as investigações sem encontrar indícios de irregularidades.

O Departamento de Justiça não divulgou o porquê de ter pedido informações agora sobre a licitação da Força Aérea Brasileira (FAB) de 10 anos atrás.

Em 2016, procuradores brasileiros acusaram formalmente Lula, então ex-presidente, de usar sua influência para ajudar a Saab a vencer a licitação para 36 caças no valor de 5,4 bilhões de dólares.

O ação penal foi suspensa pelo então ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski -- hoje ministro da Justiça -- por considerar que não havia indícios de qualquer ilegalidade na licitação e que a compra "ocorreu, rigorosamente, dentro dos parâmetros constitucionais de legalidade, legitimidade e economicidade."

Os advogados de Lula disseram à época que o caso era uma "perseguição política".