"Incompreensível" que ONU mantenha forças de paz do Líbano na linha de fogo, diz representante de Israel na ONU

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, disse no domingo que é "incompreensível" que as Nações Unidas não retirem suas forças de paz das áreas no sul do Líbano onde forças israelenses estão lutando contra os militantes do Hezbollah.

Ele também disse em um comunicado que os detalhes de um incidente ocorrido no domingo envolvendo a missão de paz da ONU, conhecida como UNIFIL, estavam sendo investigados.

"Os terroristas do Hezbollah estão usando os postos avançados da UNIFIL como esconderijos e locais de emboscada. A insistência da ONU em manter os soldados da UNIFIL na linha de fogo é incompreensível", disse Danon.