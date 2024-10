Câmara dos Deputados do México aprova projeto para implementar reforma judicial

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A Câmara dos Deputados do México aprovou nesta segunda-feira a legislação para implementar uma polêmica reforma judicial que levará o país a um sistema de juízes eleitos por voto popular.

A regulação da reforma foi aprovada por 336 votos a favor, com 123 contra, impulsionada pela grande maioria do partido governista Morena e seus aliados.

A ampla reforma judicial foi emendada à Constituição do país no mês passado, marcando uma grande mudança nos tribunais do país em todos os níveis, incluindo a Suprema Corte.