Coreia do Norte explodirá estradas que cruzam fronteira com o Sul em meio a disputa sobre drones, diz Seul

No fim de semana, a Coreia do Norte alertou para um "desastre horrível" se drones sul-coreanos fossem novamente encontrados sobrevoando Pyongyang. No domingo, disse que colocou oito unidades de artilharia totalmente armadas na fronteira em prontidão para abrir fogo.

Os militares sul-coreanos afirmaram que sua recusa em responder a perguntas sobre os drones se deve ao fato de que abordar o que o Norte alegou seria cair em uma tática de Pyongyang para fabricar desculpas para provocações.

A Coreia do Sul tem procurado aumentar suas defesas antidrone desde 2022, disse Lee, quando cinco drones norte-coreanos entraram em seu espaço aéreo e sobrevoaram a capital Seul por várias horas.

Lee Kyoung-haing, especialista em operações militares de drones da Universidade de Jungwon, disse que os civis não teriam problemas para obter drones com alcance de 300 kms, a distância da viagem de ida e volta do Sul para Pyongyang, com cargas leves, como folhetos.

Outros especialistas dizem que, mesmo que os civis tenham enviado esses drones do Sul para o outro lado da fronteira, pode ter sido difícil fazê-lo sem a permissão do governo ou é possível que as autoridades não tenham conseguido detectá-los e bloqueá-los.

No domingo, o Ministério da Defesa da Coreia do Norte disse que os drones, que, segundo ele, foram detectados sobre Pyongyang em três dias no início deste mês, eram do tipo que exigiam um lançador especial ou uma pista de pouso e que era impossível que um grupo de civis os acionasse.