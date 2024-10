Dezenas de manifestantes pró-Palestina são presos em frente à Bolsa de Nova York

Por Kanishka Singh

(Reuters) - A polícia prendeu mais de 200 manifestantes pró-Palestina que se sentaram do lado de fora da Bolsa de Valores de Nova York nesta segunda-feira, para exigir o fim do apoio dos Estados Unidos à guerra de Israel em Gaza, de acordo com autoridades.

Os manifestantes, muitos deles de grupos ativistas como o Voz Judaica pela Paz, gritavam palavras de ordem como “deixem Gaza viver” e “parem de financiar genocídio”. Eles estavam em frente ao icônico prédio da Bolsa de Valores, perto de Wall Street, no sul de Manhattan.