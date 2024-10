Ministro israelense denuncia força de paz da ONU à medida que combates se intensificam no Líbano

O Hezbollah nega que use a proximidade da força de paz como proteção.

Os militares israelenses levaram jornalistas estrangeiros para o sul do Líbano no domingo e mostraram a eles um túnel do Hezbollah que estava a menos de 200 metros de uma posição da Unifil, além de esconderijos de armas que as tropas encontraram.

Desde que anunciaram sua operação terrestre perto da fronteira, os militares israelenses afirmam ter destruído dezenas de túneis, lançadores de foguetes e postos de comando do Hezbollah.