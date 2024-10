Nasa lança nave para identificar se lua de Júpiter pode suportar vida

Por Will Dunham

(Reuters) - A Nasa lançou uma nave espacial nesta segunda-feira com a missão de verificar se uma lua de Júpiter chamada Europa tem as condições necessárias para suportar a vida, com foco especial no grande oceano que acredita-se estar abaixo de uma grossa camada de gelo.

A espaçonave Europa Clipper da agência espacial americana decolou do Centro Espacial Kennedy em Cabo Canaveral em um foguete SpaceX Falcon Heavy sob um céu ensolarado. A sonda robótica movida a energia solar deve entrar na órbita de Júpiter em 2030, após uma jornada de cerca de 2,9 bilhões de km em 5 anos e meio. O lançamento havia sido planejado para a semana passada, mas teve de ser adiado devido ao furacão Milton.