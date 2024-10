EUA afirmam que Israel precisa mostrar que não existe "política da fome" em Gaza

“O governo de Israel afirmou que não tem essa política, que alimentos e outros suprimentos essenciais não serão cortados e estaremos atentos para garantir que as ações de Israel na prática correspondam a essa declaração”, disse Thomas-Greenfield, em um endurecimento da postura dos EUA em relação ao seu aliado de longa data.

Os Estados Unidos disseram a Israel que o país deve tomar medidas nos próximos 30 dias para melhorar a situação humanitária no enclave palestino ou enfrentar possíveis restrições ao apoio militar dos EUA, disseram autoridades norte-americanas na terça-feira.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, convocou uma reunião de emergência nesta quarta-feira para discutir a expansão da ajuda humanitária a Gaza, segundo três autoridades que participaram da discussão, e é provável que a ajuda aumente em breve.

“Alimentos e suprimentos devem ser enviados urgentemente para Gaza, imediatamente. E devem haver pausas humanitárias em toda Gaza para permitir as vacinações e a entrega e distribuição de ajuda humanitária”, disse Thomas-Greenfield.

Um ataque mortal no sul de Israel por militantes palestinos do Hamas em 7 de outubro de 2023 desencadeou a retaliação de Israel em Gaza, controlada pelo Hamas, gerando uma crise humanitária no enclave sitiado. As autoridades afirmam que mais de 42 mil pessoas foram mortas e quase toda a população de 2,3 milhões foi deslocada.

O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, disse ao conselho que o problema em Gaza não era a falta de ajuda, dizendo que mais de 1 milhão de toneladas foram entregues no último ano. Ele acusou o Hamas de sequestrar a assistência humanitária.